Pączek wrocławsko-lwowski, czyli przysmak na tłusty czwartek z Nadodrza. Sekret to nadzienie śliwkowo-cynamonowe

Już od kilku lat piekarze ze Złota Nadodrza przygotowują pączka, którego nigdzie indziej we Wrocławiu się nie kupi. Wyróżnia go receptura na ciasto i pomysł na nadzienie. Przysmak ten pochodzi ze Lwowa, gdzie królował podczas karnawału.

- Pączki wrocławsko-lwowskie nadziewane powidłami śliwkowymi z cynamonem to już tradycja w naszej piekarni z okazji tłustego czwartku. To przedwojenna receptura, która przybyła ze Lwowa wraz z pionierami Wrocławia. Później ten przepis został zapomniany. 11 lat temu przypomniały o niej seniorki - mieszkanki osiedla razem z wrocławskim historykiem Grzegorzem Soblem. Panie przygotowały limitowaną wersję tego specjału we współpracy z Infopunktem przy ulicy Łokietka. I od tego czasu je przygotowujemy – dodaje Krzysztof Krajewski.