Otwarcie boiska na Lubińskiej. Dla niektórych za darmo, dla innych płatne [ZDJĘCIA]

- 1 czerwca to ważna data dla nas. Otwieramy to boisko, które remontowaliśmy i modernizowaliśmy. Wcześniej było w opłakanym stanie. Dziś ma powierzchnię 60 na 32 mkw., sztuczną nawierzchnię, ponadto wybudowane zostało w nowoczesnej technologii. Może pełnić rolę jednego boiska lub trzech boisk treningowych. Przez to, że to boiko można podzielić na trzy, to będziemy mogli przyjąć więcej chętnych - mówi Maciej Moczko, rzecznik prasowy Wrocławskiego Centrum Treningowego Spartan.

Wokół boiska postawiono tzw. piłkochwyty. Dzięki temu piłka nie wyleci poza boisko. Zamontowano także oświetlenie, więc będzie można z niego korzystać po zmroku.

Wcześniej sporo kontrowersji wśród okolicznych mieszkańców wzbudził fakt, że miało być ono płatne, również dla osób ze Szczepina.

- Bezpłatnie i tak nikt z niego nie korzystał, bo było w opłakanym stanie. Dzieci grały na innych boiskach, m.in. tym na Młodych Techników. Teraz będzie możliwość darmowego korzystania z boiska dla dzieci do 15. roku życia. Jeżeli grupa kolegów przyjdzie do nas i boisko będzie wolne, to oczywiście mogą pograć za darmo - zapewnia Maciej Moczko. - Jeżeli jednak ktoś chce zrobić rezerwację, to będzie obowiązywał określony cennik.