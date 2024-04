Stadion Olimpijski we Wrocławiu przed wojną - tak wyglądało Święto Sportu w 1938 roku (ARCHIWALNE ZDJĘCIA)

Niemiecki Święto Gimnastyki i Sportu (Deutsches Turn- und Sportfest) było ostatnim dużym wydarzeniem, jakie przed wojną zorganizował Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen - organ zarządzającym sportem w III Rzeszy. Impreza odbyła się na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, ówczesnym Breslau, który nosił wtedy imię Hermanna Göringa.

To wydarzenie upamiętniało 125. rocznicę niemieckich wojen wyzwoleńczych przeciwko Napoleonowi oraz pierwsze przyznanie odznaczenia "Żelaznego Krzyża" w Breslau w 1813 roku. Zawody zgromadziły niemieckich sportowców z całego świata, m.in. z Argentyny, Afryki południowo-zachodniej, Włoch, USA i RPA. Był to także zjazd przedstawicieli niemieckich mniejszości etnicznych głównie z Europy wschodniej.

Oprócz zawodów sportowych i kolorowych parad zaplanowano także korowody wojskowe, cywilne i ludowe, którzy przemierzały ulice Wrocławia.

Święto Gimnastyki Sportu miało oczywiście charakter propagandowy. Do Wrocławia przybyło wielu niemieckich dygnitarzy, w tym także Adolf Hitler. To była część tworzenia przez państwo nazistowskie atmosfery przygotowań do wojny.