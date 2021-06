Ostrzeżenie meteorologiczne: gwałtowne burze z gradem nad Wrocławiem i Dolnym Śląskiem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad - informuje synoptyk IMGW Krzysztof Salanyk.

Burze mogą rozpoczynać się w sobotę, 12 czerwca o godz. 12. Ostrzeżenie ważne jest do godz. 20 12 czerwca. Prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanych zjawisk atmosferycznych wynosi 80 procent

Ogłoszony został 1 stopień zagrożenia, co oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne powodujące straty materialne oraz zagrożenie dla życia i zdrowia. Takiej samej treści ostrzeżenia meteorologiczne zostały wydane dla wszystkich powiatów Dolnego Śląska.