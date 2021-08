Ostrzeżenie IMGW dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Będą burze i ulewy [PROGNOZA POGODY]

Dzisiaj czeka nas duże zachmurzenie, przejściowo z większymi przejaśnieniami. Prognozowana wysokość opadów (deszcz, możliwy grad) do 25 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 18°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, po południu okresami porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady deszczu, miejscami burze. Temperatura od 7°C do 9°C. Wiatr umiarkowany, chwilami silny, po południu powieje z prędkością 70 km/h.