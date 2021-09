Osobowość Roku Dolnego Śląska 2020 i 2019. Uhonorowaliśmy laureatów dwóch edycji plebiscytu. Zobacz zdjęcia z gali we wrocławskim IMPARCIE

Dolnośląska gala finałowa była zwieńczeniem plebiscytu, w którym to głosami Czytelników Gazety Wrocławskiej, zostały przyznane zaszczytne tytuły Osobowości Roku. Laureaci zostali wyłonieni w pięciu kategoriach: kultura; nauka; biznes; działalność społeczna i charytatywna; polityka, samorządność i społeczność lokalna. Mieszkańcy każdego województwa wybierali laureatów najpierw w miastach i powiatach (z wyłączeniem kategorii nauka, która miała edycję wyłącznie wojewódzką), a następnie w skali całego regionu..

Wręczenie nagród otworzyło przemówienie prezesa Polska Press Oddziału we Wrocławiu, Grzegorza Widenki.

- Ubiegłe miesiące były naprawdę ciężkie, nikt nie wiedział jak dokładnie się to skończy. Czy będzie do czego wracać? Czy nasze biznesy, miejsca pracy będą wciąż aktualne? A mimo to przetrwaliśmy, wyszliśmy silniejsi i mogliśmy się dziś tu spotkać – twarzą w twarz, przywitać, poznać i spędzić wspólnie czas – tak podsumował ostatnie miesiące niepewności.