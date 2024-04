Olimpijski znicz zapłonął na Zamku Książ! Otwarcie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży na zdjęciach

Gospodarzem zawodów formalnie jest Marszałek Dolnego Śląska. Rywalizacja zaczęła się już w niedzielę, kiedy to grać zaczęli młodzi szachiści. Oficjalne otwarcie zaplanowano na wtorek, a nastoletni sportowcy będą walczyć o medale do 12 maja. Imprezę w czerwcu zakończą brydżyści.

Zapłonął olimpijski znicz, chociaż gospodarze obiektu – ze względów bezpieczeństwa – nie pozwolili go odpalić wewnątrz. Znicz został więc odpalony na dziedzińcu, ale bezpośrednią transmisję mogli oglądać sportowcy, którzy w tym czasie zgromadzili się w sali balowej. Znicz odpalili siatkarz Krzysztof Ignaczak oraz młody zapaśnik ZLKS Zagłębia Wałbrzych Robert Szoma. Był oczywiście hymn, flaga narodowa, przysięgi zawodników i sędziów. Cały olimpijski ceremoniał. Olimpiadzie patronuje PKOl.

Organizatorzy spodziewają się, że w dolnośląskich zawodach w sumie weźmie udział ok. 3000 zawodników. Do tego 400 sędziów i 600-700 osób towarzyszących.

- Większość polskich olimpijczyków przeszła przez Olimpiady Młodzieży, również olimpijczycy z Dolnego Śląska. Renata Mauer-Różańska, Józef Tracz, Rafał Kubacki. Kiedyś to były jeszcze Spartakiady, a teraz Olimpiady Młodzieży. 99 proc. z nich tam startowało i większość zdobywało już medale - mówił Zagrodnik, który zaznacza, że dla wielu dzieci to pierwsze mistrzostwa Polski, w jakich biorą udział.