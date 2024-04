Ogromny pożar w Górach Sowich. Spłonęło 70 arów lasu. Leśniczy mówi o podpaleniu, trwa walka z ogniem Karolina Kwiatek

Spłonęło kilkadziesiąt arów lasu Gór Sowich. Nadleśnictwo Jugów - Lasy Państwowe Zobacz galerię (12 zdjęć)

Kłęby dymu unoszą się nad lasem w Górach Sowich. Pomiędzy Jugowem a Przygórzem (woj. dolnośląskie) doszło do pożaru. Do tej pory ogień strawił ponad 70 arów lasu. Strażacy walczą z ogniem od godziny 15. Choć warunki panujące w okolicy Bielawskiej Polanki mogły doprowadzić do wybuchu pożaru, pojawiają się informacje, że to prawdopodobnie podpalenie.