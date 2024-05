Erik Exposito trafi do Legii Warszawa?! Kibice: To prowokacja!

Erik Exposito - ze Śląska do Legii Warszawa?

Erik Exposito jest w kręgu zainteresowań Legii Warszawa, bo to wpisuje się w politykę stołecznego klubu, który woli zatrudniać piłkarzy bez kontraktów, niż płacić duże kwoty za transfery. To ustalenia portalu Weszło, który twierdzi, że Hiszpan w stolicy mógłby zarabiać nawet więcej niż 600 tys. euro za sezon. Przypomnijmy, że kapitan WKS-u zarabia ok. 120 tys. zł miesięcznie we Wrocławiu, a plotki głoszą, że jego obecny klub mógłby mu zaproponować maksymalnie 200 tys. zł miesięcznie w nowej umowie. Skąd Legia wzięłaby tyle pieniędzy na kontrakt dla Exposito? To proste. Już wiadomo, że z Warszawy wyprowadza się Josue, a on zgarniał 600 tys. euro rocznie. Informacje o zainteresowaniu Legii Exposito potwierdził Tomasz Włodarczyk z Meczyków. On twierdzi, że oferta dla najlepszego strzelca ligi to w tej chwili 700 tys. euro, ale to nie jest górna granica i Legii być może to jeszcze podbija.