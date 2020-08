Zobacz galerię (2 zdjęcia) Strefa 30 km/h zostanie wprowadzona m.in. na odcinku ulicy Świdnickiej od Piłsudskiego do Podwala. Fot. Janusz Wojtowicz / Polskapresse Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Od dziś rozpoczęło się wprowadzanie w życie ograniczenia prędkości do 30 km/h w ścisłym centrum Wrocławia. To zmiany, które miasto zapowiadało już wcześniej pod nazwą "strefa 30 tempo plus". Strefy będą się od dziś pojawiać kolejno na trzech ulicach.