Ogłoszenia z powojennych, wrocławskich gazet. Lepsze niż MEMY! "Wrak samochodowy w dobrym stanie" Nadia Szagdaj

Nie na czasie, starodawne, śmieszne i tak dziwne, że trudno je czasem zrozumieć. Mieszkańcy powojennego Wrocławia mieli zupełnie inne problemy niż my. Mimo to, zupełnie jak my żyli wydarzeniami z zoo, wypadkami i zadymami. Przeczytaj o pytonie, który dostał na obiad... gołębia, zardzewiałych korkach od piwa i panu, który szuka żony, żeby się z nią rozwieść. Tak, to nie żart, to wszystko działo się w powojennym Wrocławiu.