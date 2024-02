Odkrycie Roku, Hanna Mazur: Łyżwiarstwo szybkie zaczęłam uprawiać w wieku czterech, może pięciu lat

Jak wyglądały twoje początki ze sportem? Moja przygoda ze sportem zaczęła się od jazdy na rolkach, miałam wtedy dwa lata. Rok później trenowałam short truck. Natomiast łyżwiarstwo szybkie zaczęłam uprawiać dopiero w wieku czterech, może pięciu lat. Mówię dopiero, bo nie był to mój pierwszy sport, który trenowałam. Pochodzę ze sportowej rodziny. To jej zawdzięczam, że w bardzo młodym wieku rozpoczęłam swoją przygodę.

Jakiej muzyki słuchasz przed zawodami? To zależy od tego, jaki bieg jadę i czy jestem zestresowana, czy nie. Jeśli jestem zestresowana i potrzebuję się uspokoić, to w moich słuchawkach gra spokojna muzyka, „biały szum”. Gdy jestem zbyt spokojna i nie mam żadnego poziomu adrenaliny, wtedy głośniejsza i bardziej pobudzająca.

Co lubisz robić w wolnym czasie? Niedawno pokochałam gotowanie. Jestem fanką azjatyckiej kuchni, Magdy Gessler oraz Gordona Ramsaya. Lubię tych krytyków kulinarnych za bezpośredniość w stosunku do swoich podopiecznych. Gdy mam więcej wolnego czasu, to biorę deskorolkę z domu i idę na skate park.

Gdyby nie sport to, w jakim zawodzie byś pracowała?

Kilka lat temu pomyślałam sobie, że fajnie by było zostać komentatorem rozgrywek e-sportowych. Lubię grać na komputerze, ale nie mam teraz na to czasu. Uwielbiam grać w takie gry jak Valorant, Counter-Strike i Minecraft. Na bieżąco oglądam zawody e-sportem w grze League of Legends.

