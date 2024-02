Od piątku do niedzieli KGHM Ślęza Arena gospodarzem Halowych Mistrzostw Polski U18 i U20

LEKKOATLETYKA. Od piątku do niedzieli w KGHM Ślęza Arenie na wrocławskich Kłokoczycach ponad 1200 lekkoatletów będzie rywalizować w Halowych Mistrzostwach Polski U18 i U20.

Wydarzenie obejmie szereg konkurencji, tj. biegi krótkodystansowe i długodystansowe, chód, skok wzwyż, skok o tyczce, skok w dal, trójskok, pięciobój oraz pchnięcie kulą. Młodzi lekkoatleci w trwającym sezonie halowym już niejednokrotnie pokazywali wysoką formę i dobrą dyspozycję startową. Świetne stary ma za sobą Marek Zakrzewski, który wyrównał rekord Polski juniorów w biegu na 60 metrów, a dwa tygodnie wcześniej wyśrubował halowy rekord Europy w tej kategorii wiekowej na dystansie 200 metrów. Rekord Polski w tym sezonie halowym poprawił też skoczek w dal Krzysztof Grochowski. Na listę rekordzistów wpisali się Lena Pajęcka i Łukasz Zaczyk, którzy wymazali z tabel dotychczasowe rekordy U18 w biegach na 600 i 1000 metrów. Wysokie lokaty w europejskich tabelach zajmują z kolei Oliwia Bełczew czy Julia Jaguścik w biegach średnich oraz Michał Kiernożycki i Oliwia Zimoląg w sprintach. - Oczywiście te wszystkie wyniki bardzo cieszą. One napędzają zainteresowanie mistrzostwami Polski. Pozwalają z optymizmem patrzeć na sezon letni. Pamiętajmy jednak, że starty halowe to tylko przerywnik w przygotowaniach do sezonu letniego. Niemniej wyniki uzyskiwane teraz pokazują, że szkolenie przebiega pomyślnie, jest dobrze realizowane i pozwala z optymizmem spoglądać na najważniejsze starty w sezonie - mówi w przededniu mistrzostw Polski odpowiedzialny za szkolenie młodzieży Marcin Góra z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Rywalizacja rozpocznie się w piątek o godz. 10. Zawody potrwają do niedzieli, a oficjalne otwarcie zaplanowano na godz. 15 w sobotę. Organizatorem mistrzostw jest Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki. Wstęp bezpłatny.

Wielofunkcyjny obiekt sportowy KGHM Ślęza Arena został otwarty pod koniec września 2023 roku. Wrocław to siódme polskie miasto - po Toruniu, Spale, Łodzi, Warszawie, Wałczu i Rzeszowie - z 200-metrową pełnowymiarową halą lekkoatletyczną. Obiekt jest przeznaczony również do organizowania meczów w sportach zespołowych. KGHM Ślęza Arena na co dzień jest wykorzystywana przez koszykarki Ślęzy Wrocław, które rozgrywają tu swoje domowe spotkania w Orlen Basket Lidze Kobiet.

- Wyobraźmy sobie taką wirtualną mapę Polski. Kiedy pojawia się na niej nowy ośrodek lekkoatletyczny, to zawsze jest dla nas powód do radości - mówi Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. - Hala to pierwszy etap, wiem o planach budowy stadionu, zaplecza hotelowego. Takich baz polska lekkoatletyka bardzo potrzebuje. Dzięki nim można odpowiednio realizować szkolenie w okresie zimowym - dodaje.

Harmonogram i regulamin wydarzenia można znaleźć pod linkiem: https://dzla.pl/2024/01/pzla-halowe-mistrzostwa-polski-u18-i-u20/

