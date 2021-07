Obóz zakończony. Teraz Śląsk Wrocław rozpoczyna operację pod tytułem: Paide Linnameeskond

Śląsk Wrocław obóz w Chorwacji rozpoczął 20 czerwca. Trener Jacek Magiera zabrał szeroką, bo liczącą aż 31 nazwisk kadrę. Zabrakło w niej doświadczonych Mariusza Pawelca i Piotra Celebana, którzy od nowego sezonu będą skupiali się na drugoligowych rezerwach.

Obaj mają być grającymi asystentami trenera Krzysztofa Wołczka, który zastąpił odchodzącego Piotra Jawnego (ten objął tegorocznego spadkowicza z PKO Ekstraklasy - Podbeskidzie Bielsko-Biała).

Znalazło się w niej za to aż sześciu zawodników pozyskanych tego lata. To Czech Petr Schwarz, Portugalczyk Diogo Verdasca, Hiszpan Víctor García Marín oraz trzej młodzi Polacy: Kacper Radkowski, Maksymilian Boruc i Javier Ajenjo Hyjek. Do Chorwacji polecieli także wyróżniający się gracze rezerw, tacy jak Bartosz Boruń, Przemysław Bargiel, Sebastian Bergier, Adrian Bukowski czy Szymon Krocz. Dwaj ostatni nie doczekali się jeszcze oficjalnych debiutów w pierwszej drużynie „Wojskowych”.