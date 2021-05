Oblężenie zoo i Ogrodu Japońskiego. Takich kolejek nie było dawno!

Oprócz zoo i Ogrodu Japońskiego, dużym zainteresowaniem cieszyła się także wrocławska Pergola.

Mimo restrykcji, zoo oraz Ogród Japoński są otwarte przez cały tydzień. Na ich terenie obowiązuje reżim sanitarny. Dostępne są płyny dezynfekujące, pracownicy przypominają o zachowaniu dystansu i maseczkach. W pawilonach na terenie zoo ustalony jest ruch jednokierunkowy, aby nie tworzyć zagrożenia w postaci łączenia się większych grup ludzi. Zawieszona jest także sprzedaż biletów grupowych.

Zoo od poniedziałku do czwartku od godz. 9.00 do 18.00, od piątku do niedzieli od godz. 9.00 do godz. 19.00

Ogród Japoński otwarty jest przez cały tydzień od godz. 9.00 do 19.00.