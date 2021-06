O wzroście cen oraz pieniądzach zrzucanych z helikoptera

Jak zwykle w takich sytuacjach kasandry wieszczą, że dostaniemy mocno po kieszeni - jeśli inflacja nie przyhamuje to statystyczny Polak może zapłacić o 700 zł rocznie więcej za tzw. koszyk towarów i usług. No tak, to są gry i zabawy statystyków, ale zastanawiasz się zapewne teraz Czytelniku, jak bardzo dotknie to osobiście Ciebie i Twoją rodzinę.

Mam w związku z tym kilka wiadomości. Jeśli otrzymałeś ostatnio podwyżkę wynagrodzenia lub liczysz na nią w najbliższym czasie, to inflacji możesz śmiać się w oczy. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i klienci przełkną fakt, że wpiszesz im wyższą kwotę na fakturze, to będziesz spać spokojnie. I to już koniec? Oczywiście, że nie. Ekonomiści ostrzegają, że podnoszenie płac bez zwiększenia wydajności nakręca wzrost cen, a to z kolei wymusza kolejne podwyżki i tak dalej, co grozi wpadnięciem w spiralę inflacyjną. Wtedy już płaczą prawie wszyscy.

To rzecz jasna spore uproszczenie, bo współczesny kapitalizm stał się tak skomplikowanym mechanizmem, że zaczynają się gubić w przewidywaniach tak teoretycy, jak i praktycy. Cieszymy się na przykład, że Polska dostanie ok. 770 miliardów złotych ze specjalnej puli przygotowywanej przez Unię Europejską na rozruszanie gospodarek po pandemii. Wszystko pięknie, lecz mało kto wspomina, że to kolejny eksperyment z cyklu „Zrzućmy pieniądze z helikoptera i zobaczmy, co się stanie”.

Dla tych, którzy boją się inflacji, rada jest do bólu prosta: mniej kupujcie rzeczy, co do których nie jesteście pewni, że są Wam niezbędne do życia. I nie słuchajcie tych, którzy przekonują, że konsumpcja zawsze napędza wzrost gospodarczy. Jak tacy mądrzy, to niech sami kupują.