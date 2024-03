O ile tańsze są mieszkania pod Wrocławiem niż w samym mieście? Jest ich cena? Czy opłaca się kupić dom na przedmieściach?

Średnia cena mieszkania z obu rynków we Wrocławiu to 12 403 zł za metr kwadratowy. Tak wysoka kwota skłania wiele osób chcących mieć własne lokum do szukania nieruchomości poza Wrocławiem. Są zdecydowanie tańsze. Według analityków z portalu RynekPierwotny.pl okolicach Wrocławia za metr kwadratowy z rynku pierwotnego zapłacimy średnio 8 135 zł. Skąd taka różnica?

Ceny nieruchomości bez przerwy idą w górę. We Wrocławiu za metr kwadratowy mieszkania z rynku wtórnego musimy dzisiaj dać średnio 11 474 zł (źródło: SonarHome.pl). Nowe mieszkania są jeszcze droższe. Najnowszy raport portalu RynekPierwotny.pl wskazuje, że cena za metr kwadratowy mieszkania z rynku pierwotnego we Wrocławiu wynosi 13 333 zł.

W tym przypadku wzięliśmy pod uwagę najchętniej kupowany typ mieszkania: 2-pokojowe, o powierzchni od 40 do 50 mkw. Pod Wrocławiem jest taniej, ale jak bardzo? Z danych portalu RynekPierwotny.pl wynika, że za dwa pokoje we Wrocławiu trzeba obecnie zapłacić ok. 630 tys. zł. Natomiast pod miastem przeciętna cena takiego lokalu wynosi 430 tys. zł. Kupujący może zatem zaoszczędzić ok. 200 tys. zł.