Nożownik w Legnicy. W pociągu podrywał pasażerkę, na dworcu wyciągnął nóż i zranił dwie osoby

Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu. 48-letni mężczyzna przysiadł się do kobiety podróżującej pociągiem z Chojnowa do Legnicy i próbował z nią flirtować. Był bardzo natarczywy, więc przestraszona kobieta dała znać swojemu chłopakowi, żeby przyszdł po nią na dworzec.

- Gdy pociąg zatrzymał się w Legnicy, kobieta wysiadła, a za nią jej adorator. Na dworzec po podróżującą przyszedł zgodnie z ustaleniami jej chłopak wraz ze swoim ojcem. Uparty adorator nie dawał jednak za wygraną i podążał za nimi. W międzyczasie pomiędzy mężczyznami doszło do sprzeczki, podczas której adorator wyciągnął nóż i ranił nim mężczyzn. Młodszy z poszkodowany doznał zranienia klatki piersiowej, natomiast starszy został zraniony w łokieć. Po tym zdarzeniu napastnik uciekł - relacjonuje mł. asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.