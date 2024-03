Nowy sąd apelacyjny we Wrocławiu. Odsłonięto pokaźny fragment elewacji. Zobacz zdjęcia

Sąd Apelacyjny do nowej siedziby na rogu ulic T. Zielińskiego i J. Piłsudskiego przeniesie się z osiedla Powstańców Śląskich. Nie dość, że obecnie sąd mieści się w dwóch różnych budynkach to jeszcze oddalonych od siebie o 300 metrów i przedzielonych placem Powstańców Ślaskich. Ponadto, sąd wynajmuje także dodatkowy budynek przy ulicy Namysłowskiej. To logistyczny koszmar.

- W obecnych budynkach sądu znajdują się wydziały orzecznicze, jednak nie są to typowe budynki dostosowane do działalności wymiaru sprawiedliwość. Nowa siedziba będzie nowoczesnym, spełniającym wszystkie standardy obiektem - mówi sędzia Małgorzata Lamparska, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.