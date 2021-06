Dawne targowisko zmieni się w Sąd Apelacyjny. Kiedy ruszą prace? (WIZUALIZACJE)

Gmach sądu powstanie na terenie jednego z największych targowisk we Wrocławiu, przy ul. Zielińskiego. Działało ono do 2013 roku, kiedy to kupcy przenieśli się do nowego Pasażu Zielińskiego przy ul. Swobodnej. Gmina przekazała to miejsce Skarbowi Państwa pod budowę nowego obiektu Sądu Apelacyjnego, który ma być większy od tych znajdujących się przy ul. Energetycznej i Powstańców Śląskich.

