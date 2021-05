Nowy dyrektor Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie. Polak zastąpił Holendra

Adam Buczek dyrektorem Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie. Zastąpił Henny'ego Lee

Adam Buczek swoje pierwsze kroki trenerskie stawiał właśnie Zagłębiu Lubin. Przez te wszystkie lata, które spędził zawodowo w Lubinie, miał okazję z bliska obserwować pracę wielu uznanych trenerów, ale także bacznie przyglądał się metodyce szkoleniowej byłych dyrektorów AP KGHM – Richarda Grootscholtena, Krzysztofa Paluszka, Bena van Daela i Hennego Lee. To właśnie przy nich zbierał cenne doświadczenia, powoli przygotowując się do objęcia nowej roli.

Z miedziowym klubem związany jest od najmłodszych. Najpierw jako piłkarz drużyn młodzieżowych, potem jako trener juniorów czy przez pewien czas nawet szkoleniowiec pierwszego zespołu. Ciężko pracował na swoje nazwisko, od dłuższego czasu mając jasno sprecyzowany cel – stanąć na czele lubińskiej akademii.

- Bardzo się cieszę z powierzonej mi funkcji. Ze wszystkich lat, które przepracowałem w Zagłębiu, najwięcej spędziłem pracując z młodzieżą. Funkcja dyrektora to odmienna rola, ale trenerem w pewnym sensie pozostanę – chcę być na boiskach, obserwować treningi, śledzić postępy naszych adeptów. Wiem, że mam obok siebie fachowców. Codziennie wiele osób wkłada mnóstwo pracy w to, by ci chłopcy mieli wszystko, co niezbędne do osiągnięcia celów. Dajemy zawodnikom bardzo dużo, i tyle też wymagamy. Jestem pewien, że po latach, w których intencją klubu było wdrożenie nowej wizji w nasz system szkolenia, jesteśmy gotowi, żeby kontynuować pracę i rozwój akademii. Zaczynam nowy etap w życiu, na który zdecydowanie jestem gotowy – mówi Adam Buczek, nowy dyrektor AP KGHM.

- Adam to wysokiej klasy specjalista w tym co robi. Ma wiedzę i doświadczenie. Od zawsze związany z Zagłębiem. Wie, co trzeba zrobić i jakie mamy przed sobą cele. Jestem pewien, że je zrealizuje. Powodzenia Adam – mówi Artur Jankowski, prezes Zagłębia Lubin.