Nowoczesne fantomy, wirtualne prosektorium i symulatory zastrzyków. Tak wygląda nowy Wydział Medyczny Politechniki Wrocławskiej

- Z tego co wiem, trudno było się dostać na ten kierunek. Ja nie miałam większych problemów, bo byłam w programie międzynarodowym, gdzie przeliczniki są dużo korzystniejsze. Rozmawiałam z różnymi znajomymi lekarzami, wszyscy twierdzili, że Politechnika Wrocławska to dobry wybór. Jest to dopiero co otwarty wydział, na pewno będzie duży zapał do pracy. Jest nas tylko 60, co gwarantuje indywidualne podejście na zajęciach. Budynek jest nowy, na pewno umili naukę na wydziale – mówi Paulina Piesch, studentka Wydziału Medycznego Politechniki Wrocławskiej.