Nowa twarz selekcjonera. Michał Probierz pozytywnie odbierany przez kibiców

– Kluczowa dla oceny Michała Probierza jest jego aktywność medialna. Potwierdza to najwyższy wynik pozytywnych wpisów (63%) w październiku, gdy selekcjoner po raz pierwszy od objęcia stanowiska pojawił się w najważniejszych mediach i odpowiadał na pytania dziennikarzy oraz wyjaśniał swoje decyzje. Wówczas pozytywną opinię wyrazili nawet jawni sceptycy powołania go do roli selekcjonera. Otwartość i chęć dialogu Probierza to powiew świeżości po kadencji zdystansowanego od fanów i dziennikarzy Santosa – mówi Szymon Sikorski, CEO Publicon Sport.