Nielegalna wycinka drzew na placu budowy we Wrocławiu. Tuż przy osiedlach deweloperów wycięto kilkadziesiąt drzew i krzewów Michał Perzanowski

Eko Patrol wrocławskiej straży miejskiej otrzymał informację, że przy ulicy Browarnej we Wrocławiu, przy jednym z deweloperskich osiedli, doszło do wycinki drzew bez zezwolenia. Sprawa trafi do prokuratury.