Nie żyje arcybiskup Marian Gołębiewski. Metropolita archidiecezji wrocławskiej miał 86 lat

O śmierci arcybiskupa poinformowała Archidiecezja Wrocławska:

„Z chrześcijańską nadzieją życia wiecznego informujemy, że dziś 11 marca br. w godzinach południowych po ciężkiej chorobie odszedł do domu Ojca arcybiskup Marian Gołębiewski, metropolita senior archidiecezji wrocławskiej. O uroczystościach pogrzebowych poinformujemy wkrótce. Prosimy o modlitwę”.

Archidiecezja nie ujawniła szczegółów dotyczących powodu śmierci metropolity seniora. Marian Gołębiewski urodził się 22 września 1937 roku w Trzebuchowie. Święcenia biskupie otrzymał 31 sierpnia 1996 r., w tym samym dniu odbył ingres do katedry w Koszalinie. 3 kwietnia 2004 po przyjęciu przez papieża Jana Pawła II rezygnacji Henryka Gulbinowicza ze względu na wiek został mianowany arcybiskupem metropolitą wrocławskim. Ingres do katedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu odbył 24 kwietnia 2004.

18 maja 2013 papież Franciszek przyjął jego rezygnację z pełnienia obowiązków arcybiskupa metropolity wrocławskiego. Mieszkał na Ostrowie Tumskim, ale nie pojawiał się publicznie. Watykan ukarał go w 2021 roku za zaniedbania związane z prowadzeniem spraw o nadużycia seksualne wobec osób małoletnich przez niektórych podległych mu kapłanów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i archidiecezji wrocławskiej.

Stolica Apostolska nakazała arcybiskupowi prowadzenie życia w duchu pokuty i modlitwy, zakazała uczestnictwa w jakichkolwiek uroczystościach publicznych, a także zobowiązała go pokutą w postaci wpłaty z prywatnych środków na rzecz Fundacji św. Józefa. W 2023 złamał zakaz uczestnictwa w uroczystościach publicznych, biorąc udział w sakrze i ingresie biskupa diecezjalnego gliwickiego Sławomira Odera.