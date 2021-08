Narodowy Spis Powszechny 2021. We Wrocławiu możesz spisać się w autobusie

Pod względem spisanych osób Wrocław znajduje się na drugim miejscu w Polsce wśród miast wojewódzkich z wynikiem 53,71 procent. Wyprzedza nas tylko Warszawa, w której spisało się 54,06 procent mieszkańców.

"Nadal czekamy, aby ludzie się spisali. Liczymy, że wrócą z urlopów i już we wrześniu wynik ten będzie trochę pełniejszy" - mówi Agnieszka Koczapska z Gminnego Biura Spisowego we Wrocławiu.

Spisobusy, które wyjechały na wrocławskie ulice, są dostępne dla wszystkich. W założeniu mają ułatwić głównie spis osobom, które nie mają komputerów lub nie potrafią poradzić sobie ze spisem powszechnym prowadzonym przez internet.

W autobusie czekać będzie rachmistrz, któremu musimy udzielić odpowiedzi na zadane pytania.

"Nastawiamy się na to, że rachmistrzowie będą spisywali na zewnątrz spisobusu, na świeżym powietrzu. Gdy pogoda nie dopisze, spis będzie odbywał się w środku pojazdu, który jest klimatyzowany. Naraz mogą spisać się maksymalnie cztery osoby. Pozwoli to na zachowanie komfortu intymności, a sam spis rachmistrz przeprowadzi z nami w czasie do 15 minut" - dodaje Agnieszka Koczapska.