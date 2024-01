Napad i kradzież złota we Wrocławiu. Napastnik ogłuszył ochroniarza? Konrad Bałajewicz

Napad i kradzież złota we Wrocławiu! Jak nieoficjalnie dowiedziała się Gazeta Wrocławska, we wtorek (9 stycznia), około godz. 15 doszło do napadu na mennicę przy ul. Ruskiej. Nieznany napastnik miał uderzyć ochroniarza i ukraść sztabkę złota. Trwa policyjna akcja.