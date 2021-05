Największe wygrane w historii Lotto we Wrocławiu

Jakie liczby trzeba skreślić, żeby wygrać wielkie pieniądze? Można by o to spytać tych, którzy już wygrali, a zakład w Lotto przyniósł im ogromne bogactwo. Takich szczęściarzy we Wrocławiu było wiele. Najwyższa wygrana w tym roku w naszym mieście wynosiła równy milion złotych, ale nie równa się to z największymi szczęśliwymi losami w historii Wrocławia. Zobaczcie, jakie liczby skreślali wrocławianie, żeby zgarnąć najwyższe wygrane na kolejnych slajdach. Możecie na nie przechodzić za pomocą strzałek, myszki albo gestów na smartfonie.

fot. mat. prasowe Lotto