Najtańsze mieszkania we Wrocławiu. Gdzie własne "M" kosztuje najmniej? Jest nowy ranking wrocławskich osiedli. Znamy ceny

Ceny mieszkań we Wrocławiu nie przestają rosnąć. Analitycy z portalu SonarHome.pl zanotowali wzrost wartości rynku wtórnego i pierwotnego o 6,29 proc . Średnia cena za metr kwadratowy we Wrocławiu od stycznia wzrosła aż o 702 zł i wynosi teraz 11 871 zł.

Najtańsze osiedla we Wrocławiu

Według SonarHome, najtańszym osiedlem we Wrocławiu są teraz Świniary. Średnia cena za metr kwadratowy wynosi tutaj "jedynie" 7195 zł. To o prawie 4,7 tys. zł mniej niż średnia w mieście. Dla porównania – najdroższe mieszkania we Wrocławiu są na Strachocinie, Swojczycach i Wojnowie, gdzie średnia cena za mkw. wynosi 13 379 zł.

Gdzie szukać mieszkań i domów we Wrocławiu z najniższą ceną? Najczęściej na obrzeżach miasta, choć nie zawsze. Wśród TOP 15 najtańszych osiedli znalazła się Różanka czy Nowy Dwór.