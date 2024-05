Najpopularniejsze auto wrocławskich taksówkarzy przyda się studentom Politechniki Wrocławskiej. Otwarto nowe laboratoria

Studenci doskonale znają Toyotę Prius z sobotnich nocy, kiedy wracali do domu taksówką z imprez czy juwenaliów. Teraz będą mogli zajrzeć pod maskę tego pojazdu i sprawdzić, dlaczego jest najpopularniejszym samochodem wśród wrocławskich taksówkarzy. Zasady działania auta hybrydowego pozwoli poznać makieta zespołu napędowego Priusa 3. generacji. Potrafi symulować m.in. jazdę pod górę i w dół, pokazywać drogę i siłę hamowania czy opisywać współpracę silnika spalinowego z elektrycznym. Dzięki symulatorowi, można badać wszystkie zachowania takiego pojazdu, bez konieczności wsiadania do samochodu hybrydowego i jeżdżenia nim po mieście.

Na wyposażeniu nowo otwartych trzech laboratoriów Politechniki Wrocławskiej znajdują się również silniki trójfazowe, jednofazowe, BLDC, serwonapędy, stanowiska badające przepływ płynów czy zminiaturyzowane obwody występujące w pojazdach elektrycznych.

- Rozwój motoryzacji idzie w dosyć specyficznym kierunku. Niektórym się to podoba, niektórym nie. Od hybryd już nie odejdziemy, będą cały czas rozwijane. Siłą rzeczy, hybrydy to również pojazdy z silnikami prądu stałego, jak hulajnogi czy rowery elektryczne. Z tego względu, chcąc przygotować studentów do funkcjonowania w tym nowoczesnym świecie, chcemy nauczyć ich jak najwięcej kwestii praktycznych. Musimy to robić na faktycznych urządzeniach, z którymi będą mieli do czynienia w przemyśle czy rozwijając własne działalności gospodarcze. Z tego względu zbudowaliśmy i otworzyliśmy laboratoria – mówi Adam Kamiński, doktorant Szkoły Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej i jeden z wykładowców na kierunku inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych.