Najgorsze wjazdy do Wrocławia - jadąc tędy natkniesz się na korki

Kierowcy planujący podróż do stolicy Dolnego Śląska nie powinni zapominać, że oprócz czasu potrzebnego na pokonanie samej trasy, po dojeździe do rogatek miasta, sporo może zająć też sam wjazd do Wrocławia. Które drogi często się korkują, a które lepiej omijać ze względu na złą nawierzchnię lub inne uciążliwości? Do kolejnych slajdów możecie przejść za pomocą strzałek, lub gestów.

Jarosław Jakubczak / Polska Press