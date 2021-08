NAJ fazy zasadniczej PGE Ekstraligi w sezonie 2021

Pomoc humanitarna na granicy z Białorusią. Wiceszef MSZ: Decyzja w Mińsku jeszcze nie zapadała

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych wysłała transport z pomocą humanitarną dla imigrantów na terenie Białorusi. Pomoc oferuje także Polski Czerwony Krzyż. Na razie jednak nie można bezpiecznie przekroczyć granicy. - Raz jeszcze dopytywaliśmy stronę białoruską, jaka jest odpowiedź (...) Niestety chargé d’affaires wczoraj nie miał nam nic do powiedzenia. Powiedział że decyzja jeszcze nie zapadła co do tej odpowiedzi na naszą notę. Czeka na informacje z wyższych kręgów – mówił we wtorek w Polsat News wiceszef MSZ Marcin Przydacz.