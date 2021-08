Na wystawie „Ordery i odznaczenia państw Unii Europejskiej” zobaczymy kilkaset odznaczeń, pochodzących z 25 spośród 27 państw UE

„Ordery i odznaczenia państw Unii Europejskiej” to wystawa w Muzeum Miejskim Wrocławia, na której możemy zobaczyć kilkaset odznaczeń, pochodzących z 25 spośród 27 państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Wystawę „Ordery i odznaczenia państw Unii Europejskiej” możemy oglądać w Muzeum Miejskim Wrocławia. Ekspozycja czynna jest 5 września w Pałacu Królewskim we Wrocławiu ul. Kazimierza Wielkiego 35, od godziny 11 do 17. Bilety w cenie: normalny 15 zł, ulgowy 10 zł. W czwartki wstęp wolny

Tomasz Gąsior, Muzeum Miejskie Wrocławia