Na środku skrzyżowania w centrum Wrocławia podróżującym taksówką puściły nerwy. Jest nagranie!

Na filmie z kanału STOP CHAM widać, jak kierowca taksówki na wysokości skrzyżowania ul. Pułaskiego i Worcella nagle próbuje zmienić pas ruchu na prawy, zmuszając jadącego obok opla do hamowania. Taksówkarz nie zasygnalizował wcześniej manewru kierunkowskazem.

"Nic wielkiego się nie stało, ale kierujący oplem musiał "zmrozić" spojrzeniem lub słowem podróżujących taxi. Autor nagrania słusznie wyczuł, że szykuje się draka" – czytamy w opisie pod filmem opublikowanym na kanale STOP CHAM.

I faktycznie, chwilę później doszło do awantury. Nie wiadomo co spowodowało tak dużą agresję u pasażera i kierowcy taksówki sieci Free Now, ale na środku skrzyżowania ul. Pułaskiego z Traugutta obaj dosłownie wyskoczyli z auta i zaczęli szarpać znajdującego się w oplu kierowcę. Wszystko wskazywało na to, że sytuacja nie będzie już eskalować. Minęło jednak kilka sekund i pasażer taksówki ponownie zaatakował poruszającego się oplem. Po przepychance, kierowcy obu samochodów udali się w różne strony miasta.