Strażacy zostali wezwani do mieszkania w bloku na rogu ul. Powstańców Śląskich i Kutnowskiej w sobotę, 8 maja, przed godz. 7. Sąsiadka zaniepokoiła się, że nie ma kontaktu ze starszą kobietą i poprosiła strażaków o otwarcie drzwi do mieszkania. Po dostaniu się do mieszkania okazało się, że potrzebna jest pomoc. Tej udzielili ratownicy medyczni pogotowia.