Mobilny punkt szczepień we Wrocławiu. Szczepciobus zdaje egzamin, lekarze pozytywnie zaskoczeni

„Gdybym miał iść do punktu, to by mi się nie chciało, ale skoro sami przyjechaliście, przyszedłem się zaszczepić” – to stwierdzenie, które najczęściej słyszy na pokładzie Szczepciobusu lek. spec. kriochirurg Piotr Kołtowski z przychodni Medinet. - Mieliśmy duże obawy co do tego pomysłu. Baliśmy się, że nikt do nas nie przyjdzie – opowiada lekarz. - Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni taką reakcją Wrocławian, bo tylko w ciągu ostatnich sześciu dni zaszczepiliśmy ponad tysiąc osób.