Mieszkania na sprzedaż. Te z rynku wtórnego we Wrocławiu kupisz za mniej niż 500 tys. złotych [OFERTY, CENY] Monika Fajge

Te mieszkania we Wrocławiu kosztują mniej niż 500 tys. złotych. olx.pl / otodom.pl

Coraz więcej osób kupuje mieszkania za gotówkę. Powód? Spadająca zdolność kredytowa Polaków i ogromna inflacja. W 2017 roku zaledwie 30-40 proc. mieszkań (od deweloperów) było kupowanych za gotówkę. Dla porównania, już na początku bieżącego roku (2022) te dane wynosiły ok. 70 proc. Trend utrzymuje się do dziś i dotyczy też rynku wtórnego. Jeśli marzy Wam się własne "M" we Wrocławiu, dobrze trafiliście. Przygotowaliśmy dla Was listę wrocławskich mieszkań, za które zapłacicie mniej niż 500 tys. złotych. Do wielu wprowadzicie się "na gotowe". Po szczegóły kliknijcie w GALERIĘ, a potem poruszajcie się za pomocą STRZAŁEK lub GESTÓW w smartfonie.