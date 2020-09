Międzynarodowe Zawody w Sportowych Rajdach Konnych 10-12.09.2020. Zamek Kliczków

W dniach 10-12 września 2020 na terenie Zamku Kliczków oraz Borów Dolnośląskich już po raz kolejny odbędą się:

•Międzynarodowe Zawody w Sportowych Rajdach Konnych,

•Mistrzostwa Polski Seniorów,

•Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców,

•Mistrzostwa Polski Młodych Koni.

Są to międzynarodowe i ogólnopolskie zawody w sportach jeździeckich realizowane przy współorganizacji Polskiego Związku Jeździeckiego. Z uwagi na obecną sytuację na świecie, będzie to najważniejsza impreza rajdowa w roku 2020 i jedna z ważniejszych w wymiarze europejskim. Zawody odbywają się na terenach Lasów Państwowych w zarządzie Nadleśnictwa Bolesławiec na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Sportowe Rajdy Konne – opis dyscypliny:

Głównym założeniem tej dyscypliny jest sprawdzenie wytrzymałości koni na długich trasach liczących od 40 do 160 km. Dystans zostaje podzielony na mniejsze odcinki (pętle), pomiędzy którymi koń przechodzi szczegółowe badania weterynaryjne (wysokość tętna, odwodnienie, wypełnienie naczyń, perystaltyka jelit, ruch). Tylko pozytywne przejście przez tzw. bramkę weterynaryjną umożliwia dalsze uczestnictwo w zawodach (ostrożność ta eliminuje ryzyko zbytniego nadwyrężenia zdrowia konia). Pomiędzy poszczególnymi odcinkami zawodnicy mają prawo do krótkiej przerwy (ok. 30 min). Badanie i przerwa nie są wliczane do ogólnego czasu pokonywania trasy. Istotny jest tylko okres, który koń i jeździec spędzają w ruchu, oczywiście regulowane jest to szczegółowymi przepisami (koń, który ma zbyt wysokie tętno nie zostanie dopuszczony do badania weterynaryjnego, a tym samym nie ukończy wyścigu).