Miedź Legnica - KGHM Zagłębie Lubin: Mecz o punkty i prym w Zagłębiu Miedziowym

Miedź Legnica - Zagłębie Lubin

Początek sezonu w wykonaniu obu zespołów nie jest zbyt udany. Zagłębie Lubin po czterech kolejkach ma na koncie 5 pkt, na które składają się dwa remisy i jedno zwycięstwo. Miedzianka ma zaledwie jedno oczko, wywalczone w 1. kolejce z Radomiakiem Radom (1:1), ale też o jedno spotkanie rozegrane mniej. Spotkanie z Lechem Poznań w 2. kolejce zostało przełożone.

Ostatni raz o punkty oba zespoły walczyły w rundzie wiosennej sezonu 2018/19, zakończonego powrotem Miedzi do I ligi. Tak jak i wtedy legniczanie byli beniaminkiem. Wówczas Zagłębie wygrało w Lubinie 3:0, rewanżując się za porażkę 0:2 w Legnicy. Od tamtej pory obie drużyny rozegrały jeszcze trzy mecze kontrolne. Ostatni, wygrany przez Miedź 2:1, miał miejsce tego lata (26 czerwca).

– To był tylko sparing, ale i tak przeanalizowaliśmy go przed piątkowymi derbami. Pokazał nam, w jaki sposób chce grać Miedź i to jest rzecz, która prawdopodobnie się nie zmieni. To jest ich sposób grania w piłkę. My pewne rzeczy zmieniliśmy i to radykalnie. Zobaczmy, jakie to będzie miało przełożenie – mówił przed wyjazdem do Legnicy asystent trenera Piotra Stokowca Paweł Karmelita.