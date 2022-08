Miedź Legnica - KGHM Zagłębie Lubin 0:1. Chodyna strzelił gola Jonem Aurtenetxe (Bramki, gole, skrót, wideo)

Miedź Legnica - Zagłębie Lubin

Pierwsze po ponad trzyletniej przerwie derby pomiędzy Miedzią a Zagłębiem przyciągnęły na trybuny stadionu przy ul. Orła Białego kilka tysięcy kibiców. Mowa o fanach Miedzi, bo ci z Lubina nie mogli przyjechać. To pokłosie kary nałożonej na nich przez ekstraklasę za wydarzenia sprzed czterech lat, czyli ostatnich Derbów Zagłębia Miedziowego w Legnicy. Pseudokibice Miedziowych rzucali odpalonymi racami na murawę i w sektory kibiców gospodarzy.

Sam mecz mógł się podobać. Pierwszą połowę nieco lepiej zaczęli gospodarze, ale z czasem to przyjezdni przejeli inicjatywę. Obaj bramkarze mieli co robić do przerwy, ale ani Paweł Lenarcik, ani Kacper Bieszczad nie dali się pokonać. Zwłaszcza ten drugi kilka razy musiał wykazać się dużym kunsztem, zwłaszcza po strzałach Ángelo Henríqueza i Olafa Kobackiego, ale do przerwy goli nie było.