Mężczyzna zaginął 11 lat temu. Przekopano ogród, niszczono ściany i posadzki. Udało się rozwiązać sprawę niczym z Archiwum X

Wydawało się, że tej zagadkowej historii nie da się już wyjaśnić i prawda nie wyjdzie na światło dzienne. W 2009 roku w tajemniczych okolicznościach zaginął młody mężczyzna. Nie pojawił się do dziś, choć zdarzało się, że pytani przez policję ludzie twierdzili, że widzieli go od tego czasu. Dlaczego miałby zostawić swoją dziewczynę, która była wówczas w ciąży, nie udało się znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Aż do czasu, gdy policjanci po latach wrócili do tamtych wydarzeń i wykonali naprawdę kawał pracy.CZYTAJ WIĘCEJ O TEJ HISTORII, ZOBACZ ZDJĘCIA - przejdź do kolejnych slajdów przy pomocy strzałek lub gestów na telefonie komórkowym.

Dolnośląska Policja