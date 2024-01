Mężczyzna tonął w stawie pod taflą lodu w Rokitkach na Dolnym Śląsku. Chciał tylko morsować

Mężczyzna chciał morsować w stawie, ale pękł pod nim lód

Do zdarzenia doszło około godziny 10 w Rokitkach. Kobieta i mężczyzna udali się nad Staw Lazurowy, by zaznać kąpieli i pomorsować. To popularna w ostatnich latach forma hartowania organizmu i wzmacniania odporności na niskie temperatury.

Jak dowiedziała się "Gazeta Wrocławska", około 50-letni mężczyzna wszedł na powierzchnię zamarzniętego zbiornika. Niestety, lód pod nim załamał się, tworząc przerębel. Człowiek wpadł pod taflę i zaczął tonąć. Towarzysząca mu kobieta natychmiast wezwała służby ratownicze.

Pierwsze na miejscu pojawiły się jednostki straży pożarnej, które stworzyły drogę dla ratowników wodnych. Strażacy już po kilku minutach wyciągnęli poszkodowanego na brzeg i przekazali go ratownikom pogotowia.