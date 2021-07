Mecz Paide Linnameeskond - Śląsk Wrocław będzie transmistowany na otwartym kanale. Duże wzmocnienie Estończyków

Dobre wieści dla kibiców Śląska Wrocław. Telewizja Polska poinformowała, że mecz Paide Linnameeskond - Śląsk Wrocław w I rundzie eliminacji Ligi Europy będzie pokazywany w otwartym kanale, a konkretnie w TVP Sport i w internecie na sport.tvp.pl. Spotkanie to zostanie rozegrane już w najbliższy czwartek 8 lipca o godz. 20.

Na tę chwilę nie wiadomo co z rewanżem, który 15 lipca odbędzie się na Stadionie Wrocław, ale wiele wskazuje na to, że on także będzie transmitowany w polskiej telewizji.