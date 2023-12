Masz takie opony? Lepiej nie jeździć z nimi w dłuższe trasy. Sprawdź dlaczego

Pierwsza rzecz wyróżniająca polski rynek na tle Europy to sposób kupowania opon. Już co trzecia opona w Polsce sprzedawana jest przez internet i jest to ewenement na skalę europejską – tak wysokiego udziału nie ma w żadnym innym kraju. Być może wiąże się to z faktem, że wymiana opon przed samą zimą jest niezwykle uporczywa - kolejki w warsztatach dla tych, którzy zabrali się za wymianę w ostatniej chwili to droga przez mękę.

Osoby, które nie zmieniają opon sezonowo - najczęściej jeżdżą przez cały rok na oponach całorocznych (12,5%) mniej na zimowych (1,7%) czy letnich (0,5%). Jednocześnie 1,8% respondentów nie wie, jakie ma ogumienie w swoim samochodzie, ponieważ oponami w ich pojeździe zajmuje się za nich inna osoba.