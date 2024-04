Kibice na walce Masternak vs Olivier. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach!

Masternak vs Olivier. Master wrócił do Wrocławia po 13 latach

Walka Masternak vs Olivier była dla Mastera powrotem do Wrocławia po 13 latach. Oczywiście mieszka tu na co dzień, ale ostatni raz bił się w stolicy Dolnego Śląska we wrześniu 2011. Sobotni pojedynek odbył się w kameralnej KGHM Ślęza Arenie.

To była też gradka dla miejscowych kibiców, którzy gorąco dopingowali nie tylko Mateusza Masternaka, ale też innego wrocławianina Rafała Wołczeckiego. Kliknij poniżej, żeby zobaczyć galerię kibiców.