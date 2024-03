Mała bohaterka o wielkim sercu. Zamiast prezentów urodzinowych 9-letnia Wiktoria zbierała datki na rzecz potrzebujących zwierząt

Dobroć i empatia dziecka wzruszyła mężczyznę do łez. Norbert podkreśla, że dzięki swojemu poświęceniu 9-latka pomogła zwierzętom w potrzebie. Dziękuje Wiktorii, ale także jej rodzicom, za wychowanie niezwykle empatycznej dziewczynki. Jej postawa pokazała, że wciąż są ludzie, dla których dobro zwierząt jest bardzo ważne.

- To budujące, że tak młode pokolenie potrafi dostrzec coś więcej, zrobić coś dla kogoś, pomóc bezradnym i bezbronnym. Nie mam słów, by opisać co czuję. Jestem wdzięczny, że Wiktoria wybrała nas. Jestem wdzięczny, że to właśnie naszych podopiecznych odwiedziła. Że to im okazała swoje wsparcie. Dziękuję też za piękny rysunek, który otrzymałem podczas odwiedzin. Będzie przypominał mi o tej wspaniałej akcji, o której wszyscy powinni usłyszeć - dodaje Norbert Ziemlicki.