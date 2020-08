Łopaty poszły w ruch. Ruszyła budowa S3 do granicy z Czechami

Symbolicznym wbiciem „pierwszej łopaty” w pobliżu Bolkowa, zainaugurowano dziś budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S3. Chodzi o odcinek ekspresówki, między węzłem Bolków i węzłem Kamienna Góra Północ. Przed wykonawcą nie lada wyzwanie – wydrążenie najdłuższego w Polsce tunelu drogowego. Koszt inwestycji to blisko 1 mld 540 mln złotych.Dziś S3 kończy w środku pola, tuż za węzłem Bolków. Od okolic Bolkowa do granicy z Czechami trzeba wybudować łącznie około 31 kilometrów trasy ekspresowej. Ten odcinek S3 podzielono na dwa zadania: I od Bolkowa pod Kamienną Górę, którego realizacja dziś ruszyła i II od Kamiennej Góry do Lubawki. Co powstanie między Bolkowem i Kamienną Górą oraz kiedy ruszą prace przy realizacji odcinka do granicy z Czechami? O szczegółach czytaj na kolejnych slajdach.

