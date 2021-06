Lody w czasie upału solidnie nas… rozgrzeją

Jak dodaje, lepiej jest popijać po kilka łyków co parę minut niż wychylić półlitrową butelkę naraz – chodzi o to, by systematycznie nawadniać organizm.

Ile powinniśmy pić? Eksperci odpowiadają zgodnie: dużo. – Tylko co to właściwie znaczy „dużo”? – zastanawia się lekarka rodzinna. – 2-2,5 litra to minimum dla dorosłego człowieka, ale w czasie upału powinniśmy wypijać nawet 4-5 lirów. Wszystko zależy od tego, co robimy. Ktoś, kto pracuje fizycznie na pewno będzie potrzebował znaczniej więcej pić niż osoba pracująca w klimatyzowanym biurze – podkreśla.

Lody na dłuższą metę nas nie schłodzą, tylko rozgrzeją!

Z jedzeniem sam organizm radzi sobie najlepiej – podpowiada nam, że tłuste, gorące, wysokokaloryczne posiłki nie są odpowiednie, gdy żar leje się z nieba.

– Takie dania zwiększają wydzielanie ciepła, więc są niewskazane – wyjaśnia dr Agata Sławin. – a to często wydaje się nam, że najedzenie się lodów to dobry sposób na ochłodzenie. Owszem, przez chwilę schłodzimy język i jamę ustną, a tak naprawdę to też jest potężna dawka kalorii wynikająca z zawartych tam cukrów prostych i tłustego nabiału. Organizm zabiera się do roboty, żeby to spalić, a więc wytwarza ciepło i w efekcie jest nam cieplej!

Lekarka zachęca, byśmy w takim upalnym czasie wzorem społeczności żyjących w bardzo mocno nasłonecznionych i gorących rejonach świata raczej wypili ciepły czy wręcz gorący napój, co przyniesie ulgę. – Co prawda taki napój spowoduje, że się spocimy, ale to schładza organizm – tłumaczy.