Lodowe kwiaty, ogniska, dym - nic nie pomogło! Mróz zniszczył uprawy, ogrodnicy i rolnicy z Dolnego Śląska liczą straty

- Spaliliśmy około 60 snopków słomy, do tego cały czas dowoziliśmy wodę, aby nie spalić winorośli. Pierwszy raz mieliśmy taką sytuację. Jedyne co możemy teraz zrobić, to poczekać z nadzieją, że pędy odbiją i winorośl zaowocuje. Ale spodziewamy się, że będzie to dużo mniejszy plon. Gorzej, gdy przymrozki przyjdą w maju. Wtedy będziemy mieć straty stuprocentowe - mówi Beata Dębska-Grzelak, właścicielka winnicy Katarzyna ze Świętej Katarzyny.