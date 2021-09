Licealistki z V LO we Wrocławiu zachęcają młodsze koleżanki do łamania pokutujących stereotypów i promują rozwój na polu nauk ścisłych Nadia Szagdaj

Siedem uczennic, które założyło STEMinist sisterhood, postanowiło obalić stereotypy poprzez edukację. Dlatego projekt skierowany jest do dziewcząt. thisisengineering/pexels

Uczennice Liceum nr 5 we Wrocławiu organizują cykl wykładów online prowadzonych przez kobiety, które osiągnęły sukcesy na polu nauk ścisłych. Wszystko po to, by zachęcić koleżanki w klasach 6-8 szkół podstawowych do śmiałego wkraczania w świat technologii i nauki. Inicjatywę objęły patronatem fundacja Kobiety Nauki i Polskie Stowarzyszenie Astrobiologów.